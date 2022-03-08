شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال.. الدفاع تبرم 10 عقود مع شركات محلية وعالمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت وزارة الدفاع اليوم توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزاً لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليار ريال، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال المدة من 6 إلى 9 مارس 2022 بالرياض.

ووقعت الوزارة عقدًا مع شركة نافال جروب العربية المحدودة لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية، حيث وقع العقد معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي لشركة نافال جروب العربية ديدير فويلي.

وفي جانب العقود مع الشركات العالمية، وقعت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة هانوها الكورية لصالح القوات البرية بمبلغ يفوق (3) مليارات ريال، وذلك لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد، حيث تم توقيع العقد من قبل معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس قطاع الدفاع في شركة هانوها الكورية اللواء متقاعد يونق كوان.

وشهد اليوم الثالث من معرض الدفاع العالمي توقيع وزارة الدفاع لثلاثة عقود مع شركة السلام لصناعة الطيران بمبلغ يفوق المليار و700 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات عمرة عدد من طائرات القوات الجوية، حيث وقع العقود معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي لشركة السلام عبد المحسن جنيد.

وبمبلغ تجاوز 400 مليون ريال، أبرمت الوزارة عقدًا مع الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وذلك لصالح القوات الجوية، لتقديم خدمات المساندة الفنية لطائرات C130، حيث وقع العقد وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات المهندس منير بن عبد الحميد بخش.

وأبرمت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة نورينكو الصينية، وبقيمة إجمالية تتجاوز الـ 430 مليون ريال، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، حيث وقع العقد وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ونائب الرئيس لشركة نورينكو شو هونغ يو.

ولتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، وقعت وزارة الدفاع عقدين مع شركة بونق سان الكورية، بمبلغ يقدر بـ 460 مليون ريال، حيث وقع العقدين وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومدير شركة بونق سان كيون وو، بحضور نائب رئيس الشركة يونغ جو.

ووقعت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة أل أي جي نيكس وون الكورية بمبلغ يفوق الـ 250 مليون ريال، وذلك لصالح القوات البحرية، للاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية، حيث وقع العقد وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ورئيس قسم الأعمال العالمية في شركة أل أي جي نيكس وون الكورية هيون سو لي، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة نون سانغ كو.

وقال معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية:” تأتي العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع في اليوم الثالث من فعاليات معرض الدفاع العالمي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعة سمو نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان -حفظهم الله-، وذلك بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي”.

وأشار معاليه إلى أن توقيع العقود مع شركات محلية ودولية يؤكد ما تحظى به القوات المسلحة من دعم كبير ورعاية خاصة من لدن القيادة الحكيمة، كما يأتي ذلك تجسيدًا لرؤيتها الطموحة التي تستهدف دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة، وتطوير إمكانياتها ورفع كفاءتها وجاهزيتها، مع التركيز على توطين الصناعات العسكرية سواءً في مجال تصنيع المنظومات أو إسنادها.

يذكر أن وزارة الدفاع تشارك في معرض الدفاع العالمي 2022 بصفتها الشريك الرئيس للمعرض، ويستعرض على مدار ثلاثة أيام أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، كما يعد حدثًا متخصصاً لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة.