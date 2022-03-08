متاحة الآن إلكترونيًا.. 3 شروط لنقل العمالة المنزلية إلى المنشآت

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : يمكن الآن نقل خدمات العمالة المنزلية إلى المنشآت “إلكترونيًا”، عبر منصة “قوى”، بعد أن كان يقتصر تقديم الخدمة سابقا عبر زيارة فروع مكاتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في خطوة ستوفر الكثير من الوقت والجهد والسرعة.

ونشرت صحيفة عكاظ، الآلية الجديدة، التي سيتمكن من خلالها صاحب العمل الجديد من رفع طلب نقل خدمة العامل المنزلي، واختيار المهنة الجديدة من خلال منصة قوى، مع وصول رسالة إلى جوال العامل المراد نقله للموافقة على النقل عند رغبته، ثم ستصل رسالة إلى صاحب العمل السابق للموافقة على نقل العامل إلى المنشأة.

وعن شروط نقل خدمة العامل المنزلي إلى المنشآت، كالتالي:

1- أن لا تتجاوز مدة إقامته أكثر من عام واحد.

2- في حال تم تجديد إقامة العامل المنزلي لأكثر من سنة فلن يقبل طلب النقل أو التحويل (لأن العمالة المنزلية معفاة من رسوم المقابل المالي).

3- لن يسمح بنقل خدمات عمالة المنشآت إلى عمالة منزلية.

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