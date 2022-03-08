مع اقتراب الصيف.. 4 خطوات لتنظيف المكيف بنفسك دون الحاجة لمتخصص (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: مع حلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يحتاج رب الأسرة معرفة كيفية تنظيف المكيف حتى يعمل بكفاءة ويعطي البرودة المطلوبة. وفي هذا السياق، نشر خالد الحربي ابو إياس المتخصص في التوعية بكل ما يتعلق بالمكيفات، الخطوة الأولى :فتح غطاء المكيف الخطوة الثانية:إخراج الفلاتر بكل سهولة الخطوة الثلاثة:تنظيف الفلاتر بالماء ويكون بدرجة برودة معتدلة الخطوة الرابعة:إعادة الفلاتر لأماكنها الصحيحة ثم إغلاق الغطاء بإحكام ويتسبب عدم تنظيف الفلاتر لتراكم الغبار والأتربة، وانسداد مجرى التصريف ومن ثم تتسبب ذلك في تسريب المياه وإفساد الدهانات من حول المكيف.

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