شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدور موافقة مجلس الوزراء.. “نظام الأحوال الشخصية” يتصدر الترند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #نظام_الأحوال_الشخصية، الترند على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام الأحوال الشخصية.

وشهد الهاشتاق تفاعلاً كبيرًا عبر تويتر، حيث قال أحد المغردون : “نعيش عصر تاريخي يسن فيه قوانين لكل شيء، وصدور نظام الأحوال الشخصية وهو أحد الأنظمة الأربعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد، الأسرة هي عماد المجتمع”.

وأضاف آخر: “نظام مهم جدًا ويكفل الحق للجميع، وكل طرف يعرف ماله وما عليه”.

وعلق مستشار قانوني على إصادر نظام الأحوال قائلاً: “إنه يعد نقلة كبيرة لحل النزاعات التي تنشأ في العلاقات الزوجية وقسمة التركات”.

ووافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على نظام الأحوال الشخصية، كما وافق على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 52 ) وتاريخ 15/ 11 / 1434هـ، وتعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ على النحو الوارد في القرار.