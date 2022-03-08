شكرا لقرائتكم خبر عن “السجون” تعلن إعادة فتح الزيارة للمستفيدين من البيت العائلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للسجون، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الزيارة للمستفيدين من البيت العائلي، وذلك بالتزامن مع قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، ومنها إلغاء التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي.
كما أعلنت وزارة الصحة إيقاف انعقاد مؤتمرات جائحة كورونا الدورية والتقرير اليومي لأعداد الإصابات، وذلك بالتزامن مع رفع الإجراءات الاحترازية.
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