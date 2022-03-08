شكرا لقرائتكم خبر عن “الحصيني” يتوقع: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد حالة الطقس غدًا هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة والغبارعلى عدة مناطق بالمملكة – بمشيئة الله-.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد متوقع سقوط أمطار على شرق البحر المتوسط، تمتد إلى نواحي أجزاء محدودة من المنطقة الشمالية وتبوك.

وأكد أن الحالة تشهد هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة من متوسطة لشبه كثيفة على مناطق تبوك والجوف والشمالية وحائل مع رياح متفاوتة مثيرة للأتربة الخفيفة على أجزاء من المدينة ومكة والقصيم وشمال الشرقية.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية وعواصف ترابية، تستمر من يوم غد الأربعاء وحتى السبت المقبل.

وأضاف أن هذه الرياح ستتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام للرؤية الأفقية على عدة أجزاء ومناطق من المملكة.

وأكد أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يومي الأربعاء والخميس، ومن ثم تعاود درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداء من مساء يوم الخميس.