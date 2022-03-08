"ومن الحب ما قتل".. أصيب زوجها فاقتحمت الملعب بحجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

شهدت مباراة جورماهيا وألينزي ستار، الأسبوع الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الكيني لكرة القدم، واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم.



وتداول رواد السوشيال ميديا، صورا لزوجة صامويل أونيانجو، لاعب جورماهيا الكيني، التي كانت تتواجد بالمدرجات، قبل أن تقرر اقتحام أرض الملعب حاملة في يدها حجرا كبيرا، للانتقام من اللاعب الذي تسبب في إصابة زوجها.

وحاولت زوجة أونيانجو، الاعتداء على اللاعب الذي تسبب في إصابة زوجها، إلا أن مسؤولي حفظ أمن الملعب نجحوا في اللحاق بها وإيقافها.

وقالت نيار كاساغام لصحيفة standardmedia: "أنا شخص هادئ. والتي رأيتها تحمل حجرا في الملعب لم تكن أنا التي يعرفها الجميع".

وتابعت: "لقد تم الاعتداء على زوجي، لقد أغضبني ذلك لأنه يدعمني ماليا، وهو المعيل في علاقتنا".

وأردفت:" كان هناك من بدأ يقول بأنه قتل، كنت قد وصلت لتوي إلى ملعب "كاساراني"، عندما دخلت الملعب، وجدته ملقى على الأرض، فاقدا للوعي..أثار ذلك غضبي الشديد، التقطت على الفور حجرا وانطلقت للبحث عن الشخص الذي اعتدى على زوجي".

وختمت: "عند وصولي إلى المكان الذي كان فيه المعتدي، صدمت عندما اكتشفت أنه شخص أعرفه جيدا، كنت على دراية بمشاكل غضبي. لذلك، أسقطت الحجر قبل أن أقدم ما سأندم عليه لاحقا".

وانتهت مباراة جورماهيا وألينزي ستار، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، رفعت رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ألينزي ستارز عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.