شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذيرات في مصر من منخفض جوي جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن حالة الطقس اليوم وخلال الأيام المقبلة، حيث أوضحت أن البلاد تتأثر بمنخفض حراري جديد يسيطر على كافة الأنحاء.



وتابعت: "يصاحبها سقوط الأمطار علي شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة، وتغزر علي مناطق من السواحل الغربية ( السلوم ومطروح ) وتمتد إلى شمال الدلتا تكون متوسطة، وتخف حدتها علي القاهرة كما يمر غطاء سحابي على مصر الوسطي قد يتساقط منه بعض الأمطار في المناطق التي تسمح كميات الرطوبة بذلك".

وأشارت إلى أنه "كما ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس دافئ على القاهرة حار على جنوب الصعيد، وتنشط سرعات الرياح نسبيا على الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك".

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية عددا من التعليمات الواجب اتباعها في حالة العواصف الرعدية، وذلك تزامنا مع موجة الاضطرابات الجوية التي تتعرض لها البلاد منذ ساعات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم لمس أعمدة الإنارة.

كما طالبت بالبعد عن النوافذ والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية، والتزام المبنى السكني.

وحذرت سائقي المركبات من القيادة أثناء سقوط الأمطار، وتهدئة السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة كافية بين السيارة والأخرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تعرض البلاد لرياح شمالية نشطة ورطبة على كافة الأنحاء تدعم تكاثر السحب وتزيد من فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تسود أجواء شديدة البرودة ليلا، مع وسقوط للأمطار على مصر الوسطى تمتد الى القاهرة والدلتا تكون متفاوتة الشدة..

كما تنشط الرياح لتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس الآن، حذرت الأرصاد من استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على شمال الصعيد (أسيوط - المنيا- بنى سويف - الفيوم) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

وقالت الأرصاد: من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة مع تقدم الوقت.

سبق وحذرت هيئة الأرصاد من تعرض البلاد إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا متزامن معه منخفض آخر في سطح الأرض، ينشأ عنهما حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وهو ما يطلق عليه "الأخدود" كونه متعمقا في طبقات الجو العليا، وترجمة هذا باللغة العربية هو مصطلح الأخدود.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ابتداء من يوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.

وقالت الأرصاد، ترصد النماذج العددية حالة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه سوف تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة تفصيلية عن الحالة المرتقبة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الجمعة، طقسا شديد البرودة يصاحبه صقيع على كافة الأنحاء.