شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - ‏‎متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن نتائج طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الثاني. وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق ‎توكلنا أو من خلال ‎نظام نور. وأدى الطلاب والطالبات الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني، بكل أريحية نتيجة للجاهزية عالية في كافة مدارس المملكة. وأعلنت وزارة التعليم قبل بدء الاختبارات أن المدارس بجاهزية عالية تستعد لاستقبال الطلاب والطالبات لإجراء الاختبارات التحريرية حضورياً في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبمتابعة مستمرة من كافة إدارات التعليم وأكدت وزارة التعليم على تكثيف العمل ضمن منظومة متكاملة من الإشراف والمتابعة، والوقوف على مراحل الاستعداد قبل بدء الاختبارات؛ لضمان سيرها بالشكل الأمثل، ووفق الأهداف التي وضعتها اللجان المعنيّة بالمتابعة.

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