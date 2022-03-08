شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خدمة سهلة ومجانية لمستخدمي الأدوية في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق الحرير:

نشر الخبير التقني د. عبد الله السبيعي، فيديو لشرح خدمة “دوائي” التي تسهل على المرضى استخدام الأدوية في شهر رمضان، وتقدم لهم أهم النصائح الطبية خاصة مرضى الضغط والسكر.

وأوضح في مقطع فيديو متداول، أن جمعية دوائي تقدم خدمة مجانية لمستخدمي الأدوية عبر الواتس “0530006301”، وأنه إذا أشكل على أي أحد شيئاً من ذلك يتواصل معهم ويأتيه الرد مباشرة.

وفي وقت سابق، أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي “دوائي”، خدمة “اسأل دوائي” عبر الرد الآلي لتطبيق “الواتساب”، التي تساعد على معرفة أهم النصائح والمعلومات حول الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت أن هذه الخدمة الفورية، ستساعد على نشر الوعي لدى المرضى وأسرهم ومعرفة أهم النصائح والتوجيهات، حيث تعد الخيار الأفضل للتواصل لدى العديد من المستخدمين بمختلف الأعمار.