شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. أسد يتعرض للدهس على طريق سريع بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتعرض “أسد” للدهس على أحد الطرق في المملكة. والتقط شابان مقطع فيديو للأسد وهو ملقى على الأرض وينزف حيث يصارع الموت. وحاول الأسد النهوض مرة أخرى وهو يصارع الموت إلا أنه فشل في ذلك في ظل مراقبة الشابان له. وبعد ركوب الشابان لمركبتهما تمكن الأسد من النهوض.

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