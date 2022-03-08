شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد” تتوقع: عواصف ترابية على معظم مناطق المملكة بدءًا من الغد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية وعواصف ترابية، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأربعاء إلى السبت المقبل.

وذكر المركز أن سرعة الرياح السطحية يومي الأربعاء والخميس ستصل إلى أكثر من 60كم/س على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.

وأضاف أن هذه الرياح ستتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، في حين يمتد تأثير العاصفة الترابية والأتربة المثارة من مساء يوم الأربعاء إلى يوم السبت ليشمل مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، ونجران، والأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة.

وتوقع أن تتأثر الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، بالعوالق الترابية والأتربة المثارة المنقولة خلال نفس الفترة، كما يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يومي الأربعاء والخميس، ومن ثم تعاود درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداء من مساء يوم الخميس.

وأكد أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم التنويه عن ذلك في تقرير خاص لاحقاً.