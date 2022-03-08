دراسة: التفاؤل لا يقلل الشعور بالإجهاد بل يقلل من تكراره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

وجدت دراسة حديثة أن التفكير في الأفكار الإيجابية لا يحدث فرقًا في كيفية استجابة الرجال الأكبر سنًا للإجهاد، ومع ذلك، أظهرت البيانات أن التفاؤل قد يقلل من عدد المرات التي يواجهونها فيه.



وقال الباحثون إنه يبدو أيضًا أن التفاؤل يغير الطريقة التي يتم النظر بها إلى المواقف على أنها مرهقة أم لا.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة لوينا لي أستاذة الطب النفسي المساعدة في كلية الطب بجامعة بوسطن في بيان صحفي "تختبر هذه الدراسة ما إذا كان الأشخاص الأكثر تفاؤلاً يتعاملون مع الإجهاد اليومي بشكل بناء أكثر، وتشير النتائج أيضًا إلى أنهم يتمتعون بالتالي برفاهية عاطفية أفضل".

وتابعت لي وزملاؤهشئا 233 شخصًا ولدوا بين عامي 1940 و 1949 وأكملوا استبيانات التفاؤل التي أجراها النظام الصحي لشؤون المحاربين القدامى في عامي 1986 و 1991، وبعد أربعة عشر عامًا، طُلب من هؤلاء المشاركين في الدراسة الإبلاغ عن الضغوط اليومية، إلى جانب الحالة المزاجية الإيجابية والسلبية، في ثماني أمسيات متتالية حتى ثلاث مرات على مدى ثماني سنوات.

وأظهرت البيانات أن الرجال الأكثر تفاؤلا كانوا أقل احتمالا بنسبة 20% للإبلاغ عن مزاج سلبي، وحوالي الضعفين للإبلاغ عن مزاج أكثر إيجابية مقارنة بأولئك الذين كانوا أكثر تشاؤما.

وقال الباحثون إنهم أبلغوا أيضًا عن وجود ضغوط أقل بنسبة تصل إلى 80%، وهو ما لا علاقة له بمزاجهم الإيجابي العالي، لكنهم أوضحوا انخفاض مستوياتهم المزاجية السلبية.

وبينما دعمت الدراسات السابقة فكرة أن التفاؤل قد يعزز الصحة الجيدة والعمر الطويل ، فإن سبب ذلك لا يزال مجهولاً، بحسب موقع يو بي آي.