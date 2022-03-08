تقرير: أبل تلجأ لسامسونغ لصناعة شاشات آي باد وماك المستقبلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير جديد أن شركة أبل لجأت إلى منافستها سامسونغ من أجل صناعة شاشات OLEDكبيرة الحجم ستُستخدم لأجهزة آي باد و ماك في المستقبل القريب، والتي سيتم تطويرها بتكنولوجيا مضاعفة الأداء مقارنة بالشاشات الأخرى المتاحة حالياً في الأسواق.

ووفقاً لقرير جاء عبر MacRumors فإن معلومات قادمة من مصانع سامسونغ للشاشات في كوريا الجنوبية، أفادت أن هناك طلبات تقوم فيها الشركة بتطوير شاشات خاصة لمنتجات كبيرة الشاشة لأبل.

وأوضح التقرير أن الشاشات التي تطورها سامسونغ لأجهزة آي باد وماك ستكون بتقنيات متقدمة عبارة عن لوحين متوازيين من نوع OLED والتي تؤثر بدورها في زيادة درجة الإضاءة للضعف وتضاعف أيضاً العمر الافتراضي للهاتف 4 مرات.

وفقاً للتقرير، أبل لاحظت أن استخدام أجهزة آي باد وماك يكون لساعات أطول، ولذلك تريد الشركة مزيد من العمر الافتراضي لأجهزتها التي تعلم أنها تكون لاستخدام الأعمال بشكل أكبر، وتتوقع أن تكون تلك الشاشات OLED من لوحين سيكون لها تأثير إيجابي أكبر على هذه الأجهزة.

ومن الجدير بالذكر، أن تسريبات سابقة أكدت على وجود عمل مشترك بين سامسونج وأبل على نفس فكرة تطوير الشاشات في العام الماضي 2021، إلا أن المشروع توقف تمامًا بسبب اكتشاف أن ذلك سيكون باهظ التكلفة بالنسبة لسامسونغ وبالتالي لم تكن قادرة على تصنيع ما يكفي من الشاشات بالسعر المناسب.

ومع زيادة تطوير سامسونغ لصناعة شاشات OLED مزدوجة اللوحات، فإن الاتفاق عاد مرة أخرى مع أبل على تطوير الشاشات، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ بالفعل في الوقت الحالي، وسط توقعات أن تصل أولى الأجهزة بتلك الشاشات في العام 2023 المقبل.