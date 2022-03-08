تطبيق واتس أب يعمل على ميزة استطلاعات الرأي للمجموعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تعمل واتس على إضافة ميزة موجودة منذ سنوات على تطبيق تليغرام تساعد على إنشاء استطلاعات الرأي في الدردشات الجماعية.



وتعد استطلاعات الرأي طريقة رائعة للتفاعل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص، وهي مفيدة جدًا للتوصل إلى قرار أو لمعرفة رأي أصدقائك حول فكرة ما. ويمتلك تليغرام، وهو تطبيق مشهور آخر للمراسلة الفورية، هذه الميزة بالفعل منذ فترة من الزمن، وتقوم واتس أب الآن باختبارها على مستخدميها.

وكان WABetaInfo أول من اكتشف هذه الميزة على واتس أب لنظام iOS الإصدار التجريبي v2.22.6.70

ولا تزال الميزة قيد التطوير، لذا فهي غير متاحة لمختبري الإصدار التجريبي العام في الوقت الحالي.

وسيكون خيار استطلاعات الرأي متاحًا فقط لمجموعات واتس أب، وسيكون مشفرًا من طرف إلى طرف، بما في ذلك الإجابات التي يقدمها المستخدمون الآخرون. وفي الأساس، يعد التشفير من طرف إلى طرف شيئًا شائعًا لدى واتس أب، وسيكون موجودًا لميزة الاستطلاع أيضًا، وهذا يعني إلى حد كبير أن الأشخاص في المجموعة فقط سيكونون قادرين على الوصول إلى الاستطلاع ونتائجه.

وستكون هناك واجهة مستخدم جديدة بها حقل نصي لسؤالك، مصحوبة بزر إنشاء، بالإضافة إلى زر إلغاء. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير، فلا يزال من غير المعروف ما هو الحد الأقصى لعدد الخيارات، وما إذا كان سيكون هناك أي قيود على عدد الردود أو المدة التي ستتمكن من التصويت خلالها.

وبما أن هذه ميزة في الإصدار التجريبي، لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار رسمي لها بعد. وكالعادة، سيتعرف مختبرو الإصدارات التجريبية على كيفية عمل هذه الميزة أولاً، حيث تعمل واتس أب على التخلص من أي أخطاء وتحسينها قبل إطلاقها لعامة الناس، بحسب موقع فون أرينا.