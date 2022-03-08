هل أوميغا3 تقلل خطر الولادة المبكرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكّدت تجربة أسترالية جديدة ما أشارت إليه أبحاث سابقة من أن الأحماض الدهنية يمكنها أن تمنع حدوث الولادة المبكرة إذا بيّن الفحص نقصها لدى الحامل. وتم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال برنامج علاجي للحوامل في جنوب أستراليا، وأدى تناولهن لمكملات أوميغا3 أثناء الحمل أدى إلى تقليل حالات الولادة قبل الأوان بنسبة 14 بالمائة.

وبحسب موقع "نيو ساينتست" يعتبر ذلك البرنامج الأول من نوعه لفحص وعلاج نقص دهون أوميغا3 لدى الحوامل. وتوجد هذه الدهون في الأسماك، وهي معروفة بحماية صحة القلب والدماغ.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن تناول الأسماك بانتظام أثناء الحمل يقلل خطر الولادة المبكرة. وتحتوي مكملات الفيتامينات المتعددة التي تتناولها الحوامل على مقدار ضئيل من أوميغا3 لا يفي بعلاج نقص هذه الدهون حال وجوده.

وتم تطبيق برنامج فحص الحوامل وعلاجهن من نقص أوميغا3 تحت إشراف معهد جنوب أستراليا للأبحاث الصحية والطبية، بإشراف البروفيسورة ماريا ماكريدس.

وقام البرنامج بفحص 3 آلاف حامل منذ مايو 2021 وحتى بداية العام الحالي، وتبين وجود نقص في أوميغا3 لدى 17 بالمائة منهن، وتم إعطاء من لديهن نقص غراماً واحداً من هذه الدهون يومياً على شكل كبسولات في أي وقت قبل الأسبوع الـ 20 من الحمل.

وأدت الكبسولات إلى تقليل خطر الولادة المبكرة التي تحدث قبل الأسبوع الـ 34 من الحمل بنسبة 14 بالمائة. ولا يُنصح بإعطاء مكملات أوميغا3 للحوامل اللاتي ليس لديهن نقص في هذه الدهون لأن زيادتها يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية.