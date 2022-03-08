باحثون يطورون نموذج للذكاء الاصطناعي يكتشف الاضطرابات العقلية عبر منشورات وسائل التواصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طور باحثون في كلية دارتموث نموذجًا للذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه للتنبؤ بالاضطرابات العقلية باستخدام بيانات من المحادثات على موقع ريديت، وفقًا لمقال نشرته الجامعة.



قدم الباحثون، ورقة بعنوان "النمذجة القائمة على العاطفة للاضطرابات العقلية على وسائل التواصل الاجتماعي" في المؤتمر الدولي العشرين حول ذكاء الويب وتكنولوجيا الوكيل الذكي.

وفقًا للورقة البحثية، تعمل معظم نماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة حاليًا على أساس التحليل النفسي اللغوي لمحتوى النص الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم. على الرغم من عرض مستويات عالية من الأداء، تتأثر نماذج التمثيل القائمة على المحتوى بتحيز المجال والموضوع.

يقوم النموذج الجديد باستبعاد هذه التحيزات الخاصة بالموضوع من خلال الاستناد بالكامل إلى الحالات العاطفية. لتدريب النموذج، جمع الباحثون مجموعتين من البيانات بين عامي 2011 و 2019: المجموعة الأولى كانت عبارة عن مجموعة بيانات للمستخدمين الذين يعانون من واحد من ثلاثة اضطرابات عاطفية مثيرة للاهتمام (الاكتئاب والقلق واضطراب ثنائي القطب). أما المجموعة الثانية فكانت عبارة عن مجموعة بيانات للمستخدمين بدون اضطرابات عقلية معروفة، والتي عملت كمجموعة ضابطة.

تم جمع مجموعة البيانات الأولى بناءً على الاضطرابات العقلية المبلغ عنها ذاتيًا، أي، بحث الباحثون عن المستخدمين الذين نشروا مشاركات أو تعليقات تقول شيئًا مشابهًا لـ "تم تشخيصي باضطراب ثنائي القطب / اكتئاب / قلق".

بعد ذلك، تأكد الباحثون من أن البيانات التي تنتمي إلى الفئات الأربع، لها توزيعات زمنية متشابهة: وهذا يعني أن البيانات في الفئات الأربع لها نفس التوزيع الزمني للوظائف. تمت موازنة مجموعات البيانات أيضًا مع 1،997 مستخدمًا لكل فئة من الفئات.

بعد ذلك، قسم الباحثون البيانات إلى تدريب (70٪)، تحقق (15٪) واختبار (15٪). بعد تدريب النموذج على البيانات ثم اختباره، اكتشف الباحثون أن نموذج التمثيل القائم على العاطفة الذي استخدموه كان أكثر دقة في التنبؤ بالاضطرابات العقلية، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.