خبراء يحذرون من ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذر خبراء من أن الحرب الأوكرانية قد تؤدي إلى حدوث ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بكورونا في أوكرانيا والدول المجاورة.



وقالت متحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "آي إف آر سي" في جنيف اليوم الاثنين إن أوكرانيا كانت في منتصف موجة أوميكرون قبل الحرب حيث وصل عدد الإصابات إلى 900 ألف حالة في فبراير (شباط) الماضي مشيرة إلى أن معدل النتائج الإيجابية في الاختبارات كان وصل إلى 60%.

وأضافت المتحدثة أن التدابير الاحترازية العادية لم تعد موجودة في الوقت الحالي.

من جانبها، قالت خبيرة الصحة في اتحاد "آي إف آر سي"، بترا خوري:" هناك ملاجئ وحافلات وقطارات وفنادق مكتظة" مشيرة إلى تعثر إعداد نظرة عامة عن الوضع الوبائي في البلاد، نظراً لتراجع أعداد الاختبارات بسبب الحرب.

ونوهت إلى تدني معدلات التطعيم ضد كورونا في بعض الدول المجاورة التي يقصدها اللاجئون الأوكرانيون مثل مولدوفا ورومانيا.