علاج ثوري يكافح حب الشباب والشيخوخة.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أحدث علاج ليزر للعناية بالبشرة تحولاً ثورياً في العيادات في جميع أنحاء أستراليا حيث تتطلع النساء إلى التخلص من ندبات حب الشباب والتصبغ وخطوط العمر.



طورت خبيرة التجميل الأسترالية “كراي تومتي”، طريقة مختلفة للعلاج بالنبض الضوئي الليزري المكثف (BBL) المقترن بتقنية “إخراج سريع للطاقة المرتفعة” (HERO)، لتقديم نتائج سريعة خالية من الألم للعملاء.

هناك العديد من المزايا للحصول على علاج BBL المنتظم، وهي تقليل الكلف والاحمرار والتندب وحتى الخطوط الدقيقة. وعلى الرغم من السعر المرتفع الذي يبلغ 350 دولارًا للجلسة الواحدة، فإن الكثير من النساء في أستراليا يتهافتن لحجز موعد للحصول على هذا النوع من العلاج.

وفي مراجعة حول العلاج، قالت إحدى العميلات، إنها تخلصت من حب الشباب بعد جلسة واحدة فقط، مما عزز ثقتها بنفسها، وأعطاها مظهراً أكثر جمالاً. كما قالت عميلة آخرى، إنها عاجزة عن الشكر لمن طورت هذا العلاج، لأن بشرتها تحسنت بشكل كبير بفضله.

وكانت كراي تومتي قد قامت بالبحث الحثيث عن علاج مفيد بعدما عانت من حب الشباب والتصبغ لعشر سنوات، ودفعها ذلك للحصول على شهادة في التجميل من كندا، وبعد عودتها إلى أستراليا مرة أخرى، انتهزت كل فرصة لتطور خبراتها، وحصلت على أكثر من عشرين شهادة مختلفة في التجميل، والعلاج بالليزر، وتحليل الجلد المتقدم، وطرق معالجة حب الشباب، وتنقيح الجلد والعلاج بالإبر، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.