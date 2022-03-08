هل توجد أطعمة بسعرات حرارية سلبية؟.. دراسة تًجيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تُعرف مجموعة من الأطعمة بأنها ذات سعرات حرارية سلبية، أي أن عملية مضغها وهضمها تحرق سعرات حرارية أكثر مما تحتويه. وينصح بها بعض خبراء التغذية كعامل مساعد على التخسيس. من أمثلة هذه الأطعمة: الكرفس، والخس، والجريب فروت، والجزر، والطماطم، والبروكلي، والخيار، والتفاح.



مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بموضوع معقد مثل النظام الغذائي، فلا يمكن الاعتماد فقط على تناول هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية في إنقاص الوزن، بل يحتاج الأمر حمية طويلة الأمد، تحتوي على أطعمة صحية كهذه إلى جانب البروتين الذي يصنّفه البعض ضمن هذه القائمة إذا كان خالياً من الدهون.

نموذج الكرفس

الكرفس من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، ويبلغ مجموعها حوالي 6 سعرات فقط في عود الكرفس متوسطة الحجم. يتكون الكرفس في الغالب من الماء مع 1.2 غرام فقط من الكربوهيدرات و0.6 غرام من الألياف. ولا يحتوي عود الكرفس على دهون، وإنما 16 ملليغرام من الكالسيوم و104 ملليغرام من البوتاسيوم.

لكن لا توجد دراسات توثّق تصنيف الكرفس من بين الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية، بحسب عيادة مايوكلينيك. وإنما يوجد اعتقاد لدى خبراء التغذية أنه من بين هذه الأطعمة، وإليك قائمة مصغّرة منها:

الكرفس: 14 سعرة حرارية لكل كوب (100 غرام)، 95٪ ماء.

الجزر: 52 سعرة حرارية لكل كوب (130 غرام)، 88٪ ماء.

الخس: 5 سعرات حرارية لكل كوب (35 غراماً)، 95٪ ماء.

البروكلي: 31 سعرة حرارية لكل كوب (90 غراماً)، 89٪ ماء.

الجريب فروت: 69 سعرة حرارية لكل كوب (230 غراماً)، 92٪ ماء.

الطماطم: 32 سعرة حرارية لكل كوب (180 غراماً)، 94٪ ماء.

الخيار: 8 سعرات حرارية لكل كوب (50 غراماً)، 95٪ ماء.

التفاح: 53 سعرة حرارية لكل كوب (110 غرامات)، 86٪ ماء.

وعادة ما يتم تضمين الفواكه والخضروات المماثلة الأخرى، مثل الليمون (الحامض)، أو الملفوف (الكرنب)، أو التوت، أو الكوسا، في هذه القوائم أيضاً.

وتوصي بعض طرق الحمية الغذائية بعمل عصائر تحتوي على مجموعات من هذه الأطعمة، لكن ذلك ليس مفيداً بقدر مضغها، الذي يساعد على حرق مزيد من السعرات، ويحقق الإحساس بالشبع أكثر.