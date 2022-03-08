شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثمان مفقود “العمارية” بالرياض بعد 7 أشهر من اختفائه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود بصحراء العمارية التابعة لمنطقة الرياض متوفى، وذلك بعد عمليات بحث استمرت لقرابة 7 أشهر.
وأوضح فريق إنجاد أنه واصل عمليات البحث عن المفقود بعد اختفائه، حيث جرى تنفيذ عدة جولات تجاوزت الـ50 جولة منها 9 جولات رسمية، وأخرى بشكل ودّي.
وأشار إلى أنه تم العثور على الأغراض الشخصية العائدة للمفقود من قِبل فريق إنجاد وبالقرب منه جثمان، ويتوقع أنه يعود له، مبيناً أنهم بانتظار تأكيد هويته من قبل الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثمان مفقود “العمارية” بالرياض بعد 7 أشهر من اختفائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.