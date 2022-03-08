شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثمان مفقود “العمارية” بالرياض بعد 7 أشهر من اختفائه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود بصحراء العمارية التابعة لمنطقة الرياض متوفى، وذلك بعد عمليات بحث استمرت لقرابة 7 أشهر.

وأوضح فريق إنجاد أنه واصل عمليات البحث عن المفقود بعد اختفائه، حيث جرى تنفيذ عدة جولات تجاوزت الـ50 جولة منها 9 جولات رسمية، وأخرى بشكل ودّي.

وأشار إلى أنه تم العثور على الأغراض الشخصية العائدة للمفقود من قِبل فريق إنجاد وبالقرب منه جثمان، ويتوقع أنه يعود له، مبيناً أنهم بانتظار تأكيد هويته من قبل الجهات المعنية.