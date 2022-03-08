شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. قرار جديد من ” شؤون الحرمين” لخدمة قاصدي المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها وفرت العديد من المترجمين داخل المسجد الحرام، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام.

وأكد وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الرئاسة حريصة على تطبيق أعلى معايير تجويد الخدمات، من خلال جاهزيتها لاستقبال قاصدي وقاصدات المسجد الحرام وفق الخطط المعتمدة، وتكثيف الجهود لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

وأوضح أن وكالة اللغات والترجمة تقوم بتكثيف الجولات الميدانية الدورية لتجويد الخدمة المقدمة بالشكل الأمثل، وتوزيع المترجمين الميدانيين داخل أروقة المسجد الحرام حسب الخطة المعتمدة وبما يتلاءم مع الاحتياج الميداني للمترجمين، ولإيصال رسالة الحرمين لزوار بيت الله الحرام والمسلمين حول العالم.

وأشار إلى أن وكالة اللغات والترجمة تعمد إلى تفعيل دور التقنية لإيصال هذه الرسالة باستخدام أحدث آليات البث الإذاعي المباشر على مدار 24 ساعة، وبعشر لغات عالمية معتمدة، وذلك عبر منصة منارة الحرمين.