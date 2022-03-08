الفستان يتألق بألوان زاهية تشع بهجة في موضة ربيع 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أشارت مجلة Elle إلى أن الفستان يتألق بألوان زاهية في ربيع/صيف 2022 ليشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان يزهو بالأحمر والأصفر والأخضر والبنفسجي والبرتقالي والوردي ليمنح المرأة إطلالة ربيعية جذابة تخطف الأنظار.

وأضافت أنه ينبغي تنسيق الفستان ذي الألوان الزاهية مع أحذية وحقائب ذات ألوان هادئة وتتسم بالبساطة مثل اللون الكريمي، وذلك لإتاحة الفرصة للفستان ليكون في بؤرة الضوء من ناحية وللبعد عن المبالغة والتكلف من ناحية أخرى.