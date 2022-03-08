شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤتمر أبل 2022 الأفتراضي ينطلق اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ينطلق مساء اليوم الثلاثاء مؤتمر أبل 2022 الأفتراضي والذي يتمحور إعلان أبل عن هاتف آيفون جديد منخفض التكلفة.



زآيفون الجديد هو هاتف SE 3 الذي تسعى أبل من خلاله لاستقطاب مستخدمي أنظمة أندرويد، لما ستوفره به من أنظمة حديثة، مع توفيره بتكلفة منخفضة.

وقبل ساعات من إنطلاق المؤتمر رسميا، ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات إضافية تخص الهاتف، كشف عنها "أبل دبليو دي".

وشمل ذلك على الألوان التي يتوقع أن يطرح بها الهاتف، وستشمل الأبيض والأسود والأحمر.

كما يتوقع أن تبدأ أبل في شحن الهاتف بعدد يتراوح بين 25 مليون و 30 مليون وحدة خلال عام 2022 الجاري.

وسيتوافر بسعة تخزين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

وذكر الموقع أيضا أن الهاتف iPhone SE 3 سيحتوي على شريحة A15 من الداخل بالإضافة إلى اتصال 5G، مع دعم كل من اتصالات mmWave وSub-6GHz.

وأوضح أن آلية الاتصال mmWave ما هي إلا إصدار لـ 5G بسرعات أكبر.

وينتظر العالم اليوم الثلاثاء أول مؤتمر لأبل في عام 2022، فما هي طريقة مشاهدة ومتابعة مؤتمر أبل 2022، وما المنتظر عرضه؟

حددت شركة أبل رسميا موعد مؤتمرها الأول لعام 2022، عبر موقعها الرسمي، ومن المتوقع أن تطرح أبل هواتف آيفون جديدة.

وينطلق مؤتمر أبل 2022 اليوم الثلاثاء الثامن من مارس الجاري للإعلان عن التطبيقات الجديدة.

والمؤتمر يبث عبر الموقع الرسمي لشركة أبل، أو من خلال تطبيق Apple TV app.

بحسب ما أعلنت أبل رسميا قبل أيام من انطلاق المؤتمر.

من المرتقب أن تكشف عن هاتف آيفون جديد منخفض التكلفة من خلاله.

ولعدة أشهر، استمرت التكهنات والتسريبات حول مؤتمر أبل القادم، والتي تصب غالبيتها في صالح، طرح أبل لنسخة جديدة من هاتف أيفون SE3.

ووفق تقرير سابق لوكالة بلومبرج، تستهدف الشركة خلال حدثها الافتراضي، أن تعلن خلاله عن هاتف iPhone SE 3 الجديد، ونسخة جديدة من الجهاز اللوحي هي iPad Air 5 ، بالإضافة لأحدث إصدار من نظام تشغيل أجهزتها، iOS 15.4.

وتتوقع "بلومبرج" بحسب مصادرها، إن الحدث سيكون بداية لعام اسثتنائي، وسيكون مثل ما سبقه من الأحداث التي نظمتها الشركة الأمريكية، افتراضيا بسبب متحور كورونا، وهو ما أكده إعلان أبل اليوم الخميس.

ومن المتوقع أيضا أن يشهد الحدث طرح جهاز iPad Air الجديد بشريحة A15 و5G.