تعرّف على طريقة سداد المدفوعات عبر نظام “سداد”

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح البنك المركزي السعودي، طريقة سداد المدفوعات عبر نظام “سداد”. وأشار البنك المركزي إلى أن الخدمة تتيح للمستفيد تسديد المدفوعات عبر نظام سداد للمدفوعات، وهو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والزكاة والضرائب ورسوم الخدمات الحكومية والغرامات والمخالفات وفواتير المياه والكهرباء والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة . وأكد أن مهمته الأساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة (فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت المصرفية). متطلبات الخدمة : – أن يكون للمستفيد حساب بنكي. – للاطلاع على طريقة دفع الفواتير الحكومية عن طريق نظام سداد اضغطهنا. – للمزيد من التفاصيل اضغطهنا. خطوات التقديم : 1- اضغط على رابط الخدمة. 2- احصل على الرقم المفوتر الخاص بالجهة مقدمة الخدمة. 3- سجل الدخول إلى حسابك البنكي. 4- سدد فواتيرك باستخدام الرقم المفوتر. رابط الخدمة :هنا.

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