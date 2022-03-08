شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستخدم “الكلور” لمعالجة مياه الشرب؟.. محافظ “تحلية المياه” يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله العبدالكريم، إن مادة ثاني أكسيد الكلور يتم استخدامها في تعقيم المياه وليس لتحليتها، مبينًا أن النسب المستخدمة من الكلور في المياه التي تصل للمنازل آمنة للشرب.

وأضاف “العبدالكريم” خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن نسبة فاقد المياه في المملكة تصل إلى 25%، والفاقد الأكبر منها يحدث داخل المدن، لافتًا إلى أن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 15% فقط في عام 2030.

وأشار إلى أن مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف، لديهم وفرة في المياه الجوفية ومياه السدود، وهناك جهود لتنقيتها وتحليتها.

ونوه إلى أن المخطط هو أن يحصل كل مواطن في المملكة على حصته الوافية من المياه بصورة مستدامة.