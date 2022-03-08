شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الإجراءات الجديدة الخاصة بالمغادرين والقادمين للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم تحديث الإجراءات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها.

وأوضحت أن تحديث الإجراءات للقادمين يشمل إلغاء شرط تقديم نتيجة سلبية فحص “بي سي آر”، معتمد أو لفحص للمستضدات لفيروس كورونا قبل دخول المملكة، وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين.

وأضافت أن التحديث يشترط وجود تأمين طبي لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، لحمالي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها خلال فترة البقاء بالمملكة، حسب “العربية”.

وأكدت أنه يشترط لسفر المواطن تلقي 3 جرعات، ويعفى من لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أنه يُسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها بعد مضي 7 أيام من تاريخ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة.

ولتسهيل عملية عبور المركبات في بوابات الرسوم، كشفت المؤسسة عن مجموعة متنوعة من أنظمة السداد حيث يمكن تفعيل الخدمة بشكل كامل لحاملي البطاقات البنكية من استخدام خاصية الدفع دون اللمس، في زمن قياسي يصل إلى 3 ثوانٍ.