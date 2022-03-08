شكرا لقرائتكم خبر عن “الجوازات” توضح الحد الأدنى لصلاحية الجواز للسفر خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ردت المديرية العامة للجوازات، على استفسار يتعلق بمدة صلاحية جواز السفر، عند السفر للدول العربية وباقي الدول المسموح السفر إليها. وأوضحت “الجوازات” أن التعليمات تشترط ألا تقل صلاحية الجواز عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها. وأضافت أن التعليمات تشترط كذلك سريان صلاحية هوية مقيم للتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي للمقيمين.

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