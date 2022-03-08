وول ستريت جورنال تؤكد أن دبي مركز التقنية عربياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصفت وول ستريت جورنال دبي بأنها مركز التقنية في العالم العربي.



وأفادت الصحيفة الأمريكية في تقرير عن قطاع التقنية في دبي، أمس، بأن الازدهار شمل فروع التقنية كافة، خاصة ما يتعلق منها بالتعاملات والأصول الرقمية، ومنها تقنية سلاسل الكتل «بلوك تشين» والعُملات المُشفّرة، موضحةً أن تفشي الجائحة العامين الأخيرين عزّز الازدهار التقني في دبي وسرّع وتيرته، وفقا للبيان.

وأوضحت أن دبي أبقت على انفتاح حدودها بقدر هائل رغم الجائحة، وتبنت برنامجاً مُكثفاً لتطعيم سكانها باللقاحات المُضادة للجائحة، كما طبّقت سياسات تستهدف استقطاب المزيد من الأثرياء والفئات المُتميزة مهنياً، وخاصة الموهوبين في قطاع التقنية من أنحاء العالم، مضيفةً أن هذه التوجهات من جانب دبي استقطبت لها قوة عاملة دولية مُتنقلة إلى حد هائل، الأمر الذي غذّى قطاع التقنية في الإمارة وأمدّه بقدر كبير من العمالة المُتمتعة بمواهب متنوعة.