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شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة وغير قابلة للاعتراض ماذا يفعل؟ المرور يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراء المتبع حال تسجيل مخالفة وظهور عبارة غير قابل للاعتراض في منصة أبشر .
جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه : “السلام عليكم .. طلعت لي مخالفة لا أعلم عنها ودخلت أبشر مكتوب غير قابل للاعتراض.. ما الحل؟”.
وأجاب المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر” بقوله “وعليكم السلام، للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها..”.
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