شكرا لقرائتكم خبر عن الخير باقٍ في أمة محمد ﷺ .. هذا ما فعله «مواطن» مع مقيم وأسرته بعد وفاته بالمملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قصة إنسانية من مواطن في مدينة الرس، تجاه مقيم من الجنسية السودانية كان يعمل لديه وتوفاه الله قبل أيام، تؤكد أن الخير باقٍ في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين.

القصة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرويها طفل سوداني صغير السن، تجسد معنى التلاحم والتعاضد والتكافل والإنسانية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخير باقٍ في هذه الأمة إلى يوم الدين.

ويقول الطفل في المقطع المتداول: “كان مقيم سوداني يعمل لدى مواطن في الرس بالمملكة، وبادر هذا المقيم لإحضار أسرته وأولاده، ولكن توفاه الله بعد حضور أسرته وأولاده بأيام قليلة”.

ويضيف الطفل “تكفل المواطن بجميع مصاريف الوفاة، كما تكفل بدين المقيم السوداني المتوفى، وكذلك بكافة مصاريف أسرته حتى عودتهم إلى بلدهم السودان”.

القصة لم تنتهِ إلى هنا بل أقدم المواطن ويدعى زيد العامري على استقدام شقيق السوداني ليعمل مكانه لمساعدهم في المعيشة.

كما تعهد العامري بمصروف شهري لأسرة السوداني المتوفى طيلة حياته لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة بعد وفاة عائلهم، كما ساهم في بناء مسجد في الخرطوم”.

وختم الطفل حديثه في المقطع بقوله “إن هذه القصة تؤكد أن الخير باقٍ في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شعب المملكة فيه كل الخير والكرم والوفاء”.