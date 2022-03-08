شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية يجري عددًا من اللقاءات في معرض الدفاع العالمي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أجرى صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، عددًا من الاجتماعات واللقاءات في مقرِّ معرض الدفاع العالمي، حيث التقى سموه بالرئيس التنفيذي لشركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن ليان كاريت، كما عقد سموه اجتماعاً مع الوكيل المساعد لوزير البحرية الأمريكية (البرامج الدولية) اللواء بحري أنتوني روسي، والتقى سموه بقائد سلاح الجو الملكي الأردني العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

وجرى خلال هذه اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الهدايا التذكارية.

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