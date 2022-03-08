شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يطلب توفير جهاز خدمة ذاتية؟ و»أبشر« يتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعلت منصة أبشر مع طلب مواطن بتوفير جهاز للخدمة الذاتية في أحد الأحياء في العاصمة الرياض. وقال المواطن في تغريدة عبر “تويتر”: “نتمنى توفير جهاز خدمة أبشر في حي لبن أو الأحياء المجاورة وشكراً”. وتفاعلت منصة أبشر بتغريدة عبر “تويتر”، بقولها “أخي الكريم، من خلال الرابط التالي يمكنك الاطلاع على أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لك حالياً (اضغط هنا)”.

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