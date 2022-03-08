شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الجوف تطيح بـ (7) مواطنين إثر مشاجرة جماعية بمكان عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الجوف، اليوم الإثنين، القبض على (7) مواطنين إثر مشاجرة جماعية بينهم في أحد الأماكن العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، إن شرطة مدينة سكاكا قبضت على (7) مواطنين إثر مشاجرة جماعية بينهم في أحد الأماكن العامة.

وأكد متحدث شرطة الجوف، إيقاف المتهمين واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.