شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 250 كم.. المملكة تمول مشروع تزويد مدينة «كيفه» في موريتانيا بالماء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استضاف الصندوق السعودي للتنمية، اليوم الإثنين، في مقره بالرياض الاجتماع الثاني للطاولة المستديرة لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفه في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من نهر السنغال.

ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ سلطان المرشد، بحضور الجانب الموريتاني ممثلاً في وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا السيد أوسمان مامودو كان، وكذلك وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الحسن ولد بوخريص والوفد المرافق لهما، وبحضور عدد من الصناديق والبنوك التنموية الدولية والإقليمية.

وناقش الاجتماع خطة تمويل وتوزيع الحصص التمويلية واستعراض الجوانب المتخصصة في تنفيذ مراحل المشروع للبدء فيه بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 317 مليون دولار، وتم الاتفاق على خطة التمويل للمشروع من قِبل الصناديق والبنوك المشاركة.

يذكر أن المشروع سيخدم جميع القرى والمناطق السكنية التي سيمر خط الأنابيب عليها حتى الوصول إلى مدينة كيفه بطول ٢٥٠ كيلو مترا، وسيخدم المشروع ما يزيد عن ٢٠٪؜ من سكان الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.