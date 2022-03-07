شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 3 أهداف وراء استرتيجية الابتعاث التي أطلقها ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، على إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية – حفظه الله – اليوم، استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي تمثل مرحلة جديدة للابتعاث.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” :” بدعم من القيادة الرشيدة أطلق سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله استراتيجية الابتعاث التي تهدف إلى:

1-تنمية القدرات البشرية.

2- دعم مراكز الأبحاث والتطوير.

تحقيق رؤية سموه في بناء قدرات المواطن للمنافسة عالميا.

تفاصيل الاستراتيجية هنا:

ولي العهد يطلق استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث