شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الإجراءات الاحترازية بالحرم المكي.. حزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

رفعت الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزيتها لاستقبال قاصدي وقاصدات المسجد الحرام بعد رفع الإجراءات الاحترازية، بتوفيرها حزمة من الخدمات.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح، أن الوكالة جندت جميع خدماتها التوجيهية والإرشادية ممثلةً في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين والإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام وفق الخطط والرؤى المعدة لذلك.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، زودت الدواليب والأرفف المخصصة بالمصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة حيث بلغ عدد المصاحف (95,473) داخل المسجد الحرام ، كما قامت الإدارة بعملية تنظيف وتعقيم الدواليب والمصاحف الموجودة في أروقة المسجد الحرام، شملت الدواليب والمصاحف الموجودة في توسعة الملك فهد -رحمه الله- والتوسعة السعودية الثالثة.

وبين أن الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين خصصت أكثر من (40) مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي.

وكشف أن أبرز ما يميز الإدارة هو تعدد اللغات في إجابة السائلين، حيث استعدت الوكالة لاستقبال المعتمرين والمصلين بتوفير المترجمين و توزيعهم على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر، عبر ما يقارب (7) مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد (4) مكاتب للرد عن السائلين هاتفيًا يقوم عليها (32) شيخًا مشاركًا وعددًا من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

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