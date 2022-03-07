رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بنظيره بكوريا الجنوبية لبحث التعاون العسكري

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، بمعالي رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية كوريا الجنوبية الفريق الأول الركن وون اين تشول، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء الإشادة بمعرض الدفاع العالمي، واستعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وآفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعددٌ من كبار الضباط من الجانبين.

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