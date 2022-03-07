شكرا لقرائتكم خبر عن «الحربي» يحذر عملاء البنوك: احذروا هذه الخديعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي عملاء البنوك، من الاستجابة لأي اتصالات تطلب الحصول على البيانات الشخصية للعملاء.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن تحديث البيانات للبنوك وأغلب الجهات الحكومية يتم إجباراً حين تطلب أي خدمه يظهر تنبيه أن بياناتك تحتاج إلى تحديث الهوية الوطنية، رقم هاتف وهكذا”.

وأضاف يعني هذا أنه من المستحيل أن أي موظف بنك أو موظف جهة حكومية يتصل عليك أو يرسلك واتساب يقولك أريد أحدث بياناتك نيابة عنك ويطلب رمز المرور”.