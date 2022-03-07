- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن «الحربي» يحذر عملاء البنوك: احذروا هذه الخديعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الخبير التقني سالم الحربي عملاء البنوك، من الاستجابة لأي اتصالات تطلب الحصول على البيانات الشخصية للعملاء.
وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن تحديث البيانات للبنوك وأغلب الجهات الحكومية يتم إجباراً حين تطلب أي خدمه يظهر تنبيه أن بياناتك تحتاج إلى تحديث الهوية الوطنية، رقم هاتف وهكذا”.
وأضاف يعني هذا أنه من المستحيل أن أي موظف بنك أو موظف جهة حكومية يتصل عليك أو يرسلك واتساب يقولك أريد أحدث بياناتك نيابة عنك ويطلب رمز المرور”.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحربي» يحذر عملاء البنوك: احذروا هذه الخديعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.