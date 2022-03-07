شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قائد مركبة متهور يعب فوق الرصيف للجهة المقابلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تهور قائد مركبة وعبوره فوق الرصيف الفاصل بين طريق الذهاب والإياب. وانتقد متداولو المقطع بمثل هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات وعابري الطريق للخطر. وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالقواعد وأنظمة المرور، لتفادي تطبيق الغرامات والمخالفات، وفقا للنظام.

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