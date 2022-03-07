شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية الوطنية» يتصدر ترند المملكة.. فهل يمكن السفر بها الآن إلى دول الخليج؟ «الجوزات» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الهوية الوطنية” الترند في المملكة اليوم الإثنين، وذلك بعد توضيح الإدارة العامة للجوازات بشأن إمكانية السفر والتنقل بين دول الخليج بالهوية الوطنية، بعد رفع قيود فيروس كورونا.

وتسائل آلاف المواطنين حول إماكنية السفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية، أم أن مازالت إجراءات كورونا سارية في هذا الشأن.

وتلقت “الجوازات”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سؤالاً عن إمكانية السفر الآن بالهوية الوطنية بين دول الخليج، بعد القرارات التي تقضي برفع القيود وانتهاء العمل بمعظم الإجراءات الاحترازية.

وردت “الجوازات”، مؤكدة أن التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر.

كانت وزارة الداخلية رفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وضمن القرار عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية أو فحص بي سي آر قبل القدوم إلى المملكة مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة ويشترط فقط التامين الطبي.