شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ تأثيرها الأربعاء.. المملكة على موعد مع «عاصفة رملية» بهذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

تشهد المملكة الأربعاء القادم عاصفة رملية تؤثر على المناطق الشمالية، والشمالية الغربية، والوسطى، والشرقية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن العاصفة الرملية تؤثر في مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ويمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، والقصيم، والشرقية، والرياض.

وأوضح خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية، أن الغبار ينقسم إلى قسمين، الغبار المفاجئ والغبار الرتيب؛ وتوقع عاصفة غبارية منقولة تؤثر على المناطق تبدأ يوم الأربعاء على الحدود الشمالية وطريف وعرعر ورفحاء والجوف وحائل، وتمتد نواحي القصيم والشرقية وأجزاء من المدينة ومكة.

وأكد الزعاق أنه غبار ربيعي أي يتشكل ويتخلق في الربيع، خلال مارس وإبريل، ولا ينتهي إلا إذا تميز فصل الصيف الفعلي في شهر مايو .