شكرا لقرائتكم خبر عن “الزعاق” يحذر من موجة غبار متوقعة نهاية الأسبوع: “عزايمكم خلوها داخل” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الباحث في الطقس خالد الزعاق، أهالي المناطق الشمالية الوسطى الشرقية وأجزاء من الغربية، من إقامة حفلاتهم بالخارج نهاية هذا الأسبوع – بمشيئة الله-.

وقال “الزعاق” عبر مقطع فيديو شاركه عبر حسابه في تويتر : “نهاية هذا الأسبوع، الأربعاء، والخميس، والجمعة، عزائمكم وحفلات نجاح أولادكم، لا تجعلوها بالخارج، سيكون هناك هواء”.

وأضاف “الزعاق” في تغريدة أخرى : “هذا الأسبوع من الأسابيع الغبارية فسيكون قرين وجه السماء وخاصة يوم الأربعاء والخميس والجمعة وكل منطقة لها يوم والموجات الغبارية لا تنتهي إلا مع دخول فصل الصيف الفعلي (شهر مايو)”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية ، والرياض، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.