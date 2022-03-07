شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع قيود كورونا هل يمكن السفر إلى دول الخليج باستخدام الهوية الوطنية؟.. “الجوازات” توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” سؤالاً، حول إمكانية السفر في الفترة الحالية بالهوية الوطنية بين دول الخليج، بعد القرارات التي تقضي برفع قيود كورونا.

وردت الجوازات بأن التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر.

يذكر أن وزارة الداخلية رفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وضمن القرار عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية أو فحص بي سي آر قبل القدوم إلى المملكة مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة ويشترط فقط التأمين الطبي.