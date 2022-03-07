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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف‬⁩، تنفيذ 14 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة خلال 24 ساعة. وأسفرت هذه العمليات عن تدمير 9 آليات وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا. وكانت قوات التحالف قد أعلنت، أمس، عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية. وأشارت إلى تنفيذ عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

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