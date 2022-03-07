شكرا لقرائتكم خبر عن “التأمينات” توضح: لن يحتسب المواطن في “نطاقات” إلا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشترطت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على المنشآت بإبلاغ موظفيها قبل إضافتهم في نطاقات، وتوقيعهم على العقود الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوة لمنع استغلال أسمائهم في نطاقات المنشآت، دون موافقتهم المسبقة، جاء ذلك من خلال تحديثها أنظمتها الإلكترونية التي اعتمدتها أخيرًا، بحسب عكاظ.

ووفقا للآلية المستحدثة، فعند طلب توظيف المواطن ، سيشترط قبوله للعقد المرسل إليه من المنشأة خلال 7 أيام، ليتم احتسابه في برنامج نطاقات، أو سيتم رفض العقد آليًا، بعد أن كان يسمح سابقًا باحتساب الموظف السعودي في التأمينات دون اشتراط موافقة على العقد.

وفي حال موافقة الموظف السعودي على العقد الإلكتروني، ستصله رسالة تفيد بتسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية، ويذكر فيه أجر الموظف ورقم اشتراكه في التأمينات، مع وصول رسالة إلى صاحب العمل تفيد اعتماد تسجيل الموظف.

أما الموظف غير السعودي، فسيتم إرسال بياناته من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد نقل كفالته أو دخوله إلى المملكة، وتفيد الرسالة المرسلة إلى صاحب العمل بأن لديه مشتركا غير سعودي بحاجة إلى تحديث معلوماته.