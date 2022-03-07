شكرا لقرائتكم خبر عن “الحصيني” يتوقع: غدًا أول منازل فصل الربيع.. وهذه أبرز خصائصه المناخية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يوم غد الثلاثاء هو أول منازل فصل الربيع.

وأوضح عبر حسابه على “تويتر”، أن غدًا هو أول منازل فصل الربيع فعليًا وفيه:

1 – يعتدل الطقس بوجه عام.

2 – من مواسم الأمطار في المملكة والخليج.

3- فيه تفرخ الطيورالبرية، وينبغي الأمتناع عن صيدها.

4 – فيه قران خامس ربيع طامس، وننتظر أن يطرح الله البركة.

5 – فيه غرس فسائل النخيل, ويقلم العنب والتين, ويزرع فيه البرسيم والخضار.

وأضاف أن غدًا أيضًا هو آخر العقارب، وأن العقرب الثالثة تسمى عقرب الدسم، وإذا كانت السنة خصبة نودع الشتاء ولا نودع البرد، مؤكدًا أنه يمكن رفع الملابس الشتوية الثقيلة.

وطالب أهل المنطقة الوسطى والشمالية بالاحتفاظ بالمعاطف، حتى نهاية موسم الذراعين الذي ينتهي في 10 شوال القادم.