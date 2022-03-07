شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. القبض على 3 مواطنين سرقوا مقتنيات من مركبة بعد تكسير زجاجها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألقت شرطة منطقة القصيم، اليوم الاثنين، القبض على 3 أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل مركبة بعد تكسير زجاجها.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على 3 مواطنين لكسرهم زجاج مركبة متوقفة عند منزل وسرقة ما بداخلها من مقتنيات في مدينة بريدة.
وأوضح متحدث شرطة القصيم، أن جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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