شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. القبض على 3 مواطنين سرقوا مقتنيات من مركبة بعد تكسير زجاجها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت ‏شرطة منطقة القصيم، اليوم الاثنين، القبض على 3 أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل مركبة بعد تكسير زجاجها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على 3 مواطنين لكسرهم زجاج مركبة متوقفة عند منزل وسرقة ما بداخلها من مقتنيات في مدينة بريدة.

وأوضح متحدث شرطة القصيم، أن جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.