شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأوكرانية: ضربة روسية تستهدف ميناء أوليفيا على البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت الحكومة الأوكرانية إن القوات الروسية وجهت ضربة استهدفت ميناء أوليفيا على البحر الأسود، اليوم، وفقًا لـ”العربية”.

ولم تذكر الحكومة الأوكرانية معلومات عن أي خسائر بعد الضربة.

ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الثاني عشر، منذ بدايتها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.