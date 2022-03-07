شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن وجود ثغرات في منتجات Mozilla والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة من بعض منتجات Mozilla.

حيث أصدرت Mozilla عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية:”FirefoxFirefox ESRFirefox – AndroidFocus”.

ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة إلى Firefox 97.0.2, Firefox ESR 91.6.1, Firefox – Android 97.3, Focus 97.3، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات:هنا